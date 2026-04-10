Не менее семи человек погибли при стрельбе в парке Афганистана

Москва10 апр Вести.В парке уезда Инджиль афганской провинции Герат группа неизвестных на мотоциклах открыла огонь из автоматического оружия по отдыхающим. В результате нападения погибли не менее семи человек, более десяти получили ранения. Об этом сообщают СМИ и МВД Афганистана.

Неизвестные вооруженные люди застрелили мирных жителей в деревне Дахмири уезда Инжиль провинции Герат. В результате атаки погибли и получили ранения десятки человек говорится в публикации Telegram-канала "Сэда-е Афган"

В материале отмечается, что гератская региональная больница переживает один из самых сложней дней.

Очевидец сообщил журналистам, что нападавшие сначала увели мужчин в сторону и расстреляли их на глазах у женщин и детей, после чего убили остальных присутствующих. Среди погибших и пострадавших есть дети. Жители Инджиля отмечают, что жертвы направлялись к шиитской святыне "Сейед Мохаммад Ага".