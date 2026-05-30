Грузовик с беженцами опрокинулся в Афганистане: 22 человека погибли Жертвами ДТП с грузовиком на востоке Афганистана стали 22 человека

Москва30 мая Вести.По меньшей мере 22 человека погибли при опрокидывании грузовика с беженцами в провинции Лагман на востоке Афганистана, сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Нангархар Мавлави Аминуллу Шарифа.

Авария произошла рано утром в субботу. В провинции Лагман перевернулся грузовик, который вез беженцев, возвращающихся из Пакистана.

Согласно обновленным данным, подтверждены 22 смертельных случая и 36 раненых говорится в сообщении

Пострадавших доставили в больницы провинции Нангархар.

В апреле в провинции Герат неизвестные на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль, погибли не менее семи человек.