Москва11 июлВести.Власти афганского города Герат задержали еще одну группу женщин, которые, по их мнению, нарушили правила ношения хиджаба. Об этом сообщил новостной портал Afghanistan International.
В пятницу талибы вновь задержали в Герате группу женщин, обвинив их в несоблюдении установленного дресс-кода... Два патрульных автомобиля полиции нравов увезли задержанных в неизвестном направленииговорится в публикации
По словам очевидцев, женщин задержали на дороге "64 метра", которую местные жители часто называют "Джума базар". Там находились как минимум два патрульных автомобиля регионального управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Обе машины были заполнены задержанными женщинами, однако узнать точное число "нарушительниц" не удалось.
21 мая власти Афганистана приняли закон, согласно которому возраст вступления в брак для девочек снижен до девяти лет. Тогда же в Герате региональное министерство ввело запрет для женщин на использование косметики и обязало их носить носки и маски для лица.
Позже AFP сообщало, что власти Афганистана привлекли военную технику к подавлению женских протестов в городе Герат, которые вспыхнули из-за новых ограничений. В начале июня там за несоблюдение дресс-кода были арестованы как минимум 30 женщин, при разгоне акции протеста погиб минимум один человек.