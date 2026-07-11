Еще одну группу женщин задержали в Афганистане за неправильное ношение хиджаба Группу женщин задержали в Афганистане за неправильное ношение хиджаба

Москва11 июл Вести.Власти афганского города Герат задержали еще одну группу женщин, которые, по их мнению, нарушили правила ношения хиджаба. Об этом сообщил новостной портал Afghanistan International.

В пятницу талибы вновь задержали в Герате группу женщин, обвинив их в несоблюдении установленного дресс-кода... Два патрульных автомобиля полиции нравов увезли задержанных в неизвестном направлении говорится в публикации

По словам очевидцев, женщин задержали на дороге "64 метра", которую местные жители часто называют "Джума базар". Там находились как минимум два патрульных автомобиля регионального управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Обе машины были заполнены задержанными женщинами, однако узнать точное число "нарушительниц" не удалось.

21 мая власти Афганистана приняли закон, согласно которому возраст вступления в брак для девочек снижен до девяти лет. Тогда же в Герате региональное министерство ввело запрет для женщин на использование косметики и обязало их носить носки и маски для лица.

Позже AFP сообщало, что власти Афганистана привлекли военную технику к подавлению женских протестов в городе Герат, которые вспыхнули из-за новых ограничений. В начале июня там за несоблюдение дресс-кода были арестованы как минимум 30 женщин, при разгоне акции протеста погиб минимум один человек.