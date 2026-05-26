"Младшей жене было 13": уроженец Афганистана рассказал о ранних браках девочек Уроженец Афганистана: знали семью, где младшей жене было 13 лет

Москва26 мая Вести.Уроженец Афганистана рассказал о ситуации с ранними браками девочек в стране. В комментарии "МК" он сообщил, что знал семью, где младшей жене было 13 лет.

В мае издание The Times сообщило, что в Афганистане снижен возраст вступления в брак для девочек до 9 лет. По данным журналистом, эту меру связали с наступлением пубертатного периода. До этого минимальным возрастом для брака считались 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков, однако девочки младшего возраста все равно могли выходить замуж с разрешения семьи. В материале издания также было сказано, что также теперь по-новому трактуется и согласие на вступление в брак - для этого достаточно молчания девочки.

28-летний уроженец Кабула по имени Нур, проживающий в Европе, рассказал, что еще до его рождения в Афганистане, по рассказам его матери, практиковались ранние браки. По его словам, в стране много бедных семей, и девочку могли сосватать за состоятельного мужчину, но он не сразу вступал с ней в половые отношения, а "просто начинал материально помогать семье своей будущей жены". Нур полагает, что новый закон призван защитить таких женихов.

Вместе с тем Нур полагает, что народу Афганистана "законы нипочем", так как местные "все равно живут или по вере", или по древним обычаям своего клана.

Мои родители знали семью, где младшей жене было 13. Когда мы еще жили в Кабуле, однажды пришли к ним в гости, и я запомнил младшую жену, потому что она была моей ровесницей рассказал уроженец Афганистана

По его словам, эта девочка жила в доме мужа и помогала старшим женам с домашними делами, а физических отношений с супругом, насколько известно Нуру, у девочки на тот момент не было.

Издание "МК" также привело комментарий американской правозащитницы Марии Каплун, которая заявила, что теперь в Афганистане девочка, вступившая в брак, сможет добиться аннулирования союза только после достижения совершеннолетия и с обязательного одобрения шариатского суда. По мнению западных общественников, теперь девочка не сможет расторгнуть принудительный союз без согласия мужа.

Издание также пишет, что в стране в условиях экономического кризиса есть практика и сватовства младенцев женского пола, которым исполнилось 40 дней. "Стоимость" такой "невесты" оценивается в 500-3000 долларов (около 35 тысяч – 214 тысяч рублей), утверждается в материале.