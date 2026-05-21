Власти Афганистана одобрили вступление в брак девочек с девяти лет

Москва21 мая Вести.В Афганистане снижен возраст вступления в брак для девочек до девяти лет, пишет The Times со ссылкой на "Кодекс о судебном разделении супругов".

Соответствующее постановление было одобрено лидером "Талибана" Хайбатуллой Ахундзадой.

В документе минимальный возраст вступления в брак связывается с периодом, когда наступает половое созревание у девочек. Кроме того, в соответствии с местными традициями шариата минимально возраст вступления в брак - девять лет.

Ранее в Афганистане минимальным возрастом для вступления в брак считались 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков, однако девочки младшего возраста могли вступать в брак с разрешения семьи.