Москва14 мая Вести.Новую программу поддержки молодых семей, включающую беспроцентное ипотечное кредитование, разрабатывает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Азата Кадырова.

… В Республике Татарстан есть закон о государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий, принятый около 20 лет назад... В основе закона уже тогда были заложены принципы исламской ипотеки и беспроцентное кредитование. Мы хотим придать новую жизнь этой программе. Мы сейчас готовим предложения, формируем концепцию в новом формате, чтобы доложить руководству республики и получить решение о том, как дальше этот проект будем развивать