В России разработают рекомендации по раздаче участков многодетным семьям В России создадут правила обеспечения многодетных земельными участками

Москва26 апр Вести.В России будут выработаны рекомендации по обеспечению многодетных семей земельными участками с доступом к развитой инфраструктуре. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын на заседании профильной комиссии Совета законодателей.

Его слова передает РИА Новости.

"Болевой точкой" остается обеспечение многодетных семей земельными участками с развитой инфраструктурой. Обязательно выработаем рекомендации в этом направлении сказа он

В пресс-службе Совфеда уточнили агентству, что Синицын отдельно поднял вопрос льготной ипотеки, а также обсудил меры поддержки молодых семей, включая студенческие. По данным пресс-службы, сенатор указал, что почти во всех регионах действуют специальные меры поддержки, однако, по его словам, нередко студенческим семьям предоставляются либо только общие льготы, либо меры, ориентированные на социально значимые профессии.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил мнение, что ставку по семейной ипотеке для молодых многодетных семей необходимо снизить до нуля.