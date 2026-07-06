Москва6 июл Вести.Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко высказался за создание единого ресурса, на котором были бы опубликованы все меры поддержки, доступные многодетным семьям, молодым семьям и другим менее защищенным категориям граждан. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Член Общественной палаты отметил, что информацию о мерах поддержки можно получить на портале Госуслуг, а, например, для Москвы – на сайте столичного правительства. Подобные системы работают в Московской области и других регионах страны.

Фактически такая информация доходит. Но, я вам могу сказать, что у нас люди… сейчас фактически перешли на жизнь в смартфонах. И если у нас… перед глазами не появилась информация о том, что ты имеешь право на эту меру, то, соответственно, человек об этом не знает указал Рыбальченко

Однако он признал, что данная информация не всегда доходит правильно.

В этой связи член Общественной палаты рассказал о недавнем форуме "Многодетная Россия", где на одном из мероприятий с многодетными сообществами обсуждался вопрос, что нужно делать, чтобы семьи были информированы лучше. И сообщество многодетных организаций заявило, что готово взять на себя функции такого консультационного центра с офисами в разных городах и районах.

По его мнению, система может быть опробована в одном регионе, а потом, если опыт окажется удачным, можно распространить ее на другие субъекты РФ.