В Москве число многодетных семей за 15 лет выросло почти в 4 раза

Собянин: многодетным семьям в Москве оказывается всесторонняя помощь В Москве число многодетных семей за 15 лет выросло почти в 4 раза

Москва25 апр Вести.Многодетные семьи в Москве получают разнообразные виды поддержки: льготы, компенсации и выплаты. Это важнейшее направление социальной политики города, рассказал в MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Растет число многодетных семей - за последние 15 лет их стало почти в четыре раза больше. Сегодня в них воспитывают свыше 630 тысяч детей сообщил градоначальник

Такие семьи могут рассчитывать на ежемесячные выплаты, льготы на оплату коммунальных услуг, взносов на капремонт, компенсации на оплату жилья. С этого года пособия и социальные выплаты семьям с детьми проиндексированы на 6%.

После рождения ребенка родители получают набор "Наше сокровище" из 50 самых необходимых в первые месяцы жизни предметов. Вместо подарка по желанию можно получить 20 тысяч рублей.

В столице работают 22 учреждения для поддержки семей с детьми, в том числе семейные центры, кризисный и социально-реабилитационные центры, центы для оказания квалифицированной помощи детям с особенностями развития. Также семьи могут обратиться за психологической консультацией, юридической помощью, в службу медиации для решения спорных вопросов.