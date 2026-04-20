В Москве телемедицина помогает детям на всех этапах лечения

Москва20 апр Вести.Шесть детских центров лечения маленьких пациентов с заболеваниями сердца и ЖКТ, а также четыре центра оказания ранней помощи открылись в Москве в 2025 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в MAX.

В центрах работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций. Получить их можно без направления, если ребенок прикреплен к этим медицинским учреждениям говорится в сообщении

Записаться для получения дистанционной консультации можно через приложение "ЕМИАС.ИНФО", а также на портале mos.ru. Специалист проанализирует результаты анализов, выпишет необходимый рецепт и определит, нужно ли записаться на очный прием. Ехать в центр каждый раз необходимости нет.

Вся документация ведется в электронном виде. Здесь же хранится история болезни, результаты исследований, заключение врача. Всего специалистами проведены уже более 6 тысяч онлайн-приемов. К центрам прикреплены больше 5 тысяч детей.

Благодаря выстроенной эффективной системе ранней диагностики ведется контроль за здоровьем ребенка на всех этапах лечения, уточнил Собянин. Таким образом, удается избежать запущенных форм детских болезней.

Проект является частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его цель - повышение качества и доступности медпомощи юным жителям столицы.