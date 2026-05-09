В Москве увеличили объемы оказания высокотехнологичной медпомощи Собянин заявил об увеличении объемов высокотехнологичной медпомощи в Москве

Москва9 мая Вести.Более 129 тысяч жителей Москвы получили специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в 2025 году, объемы ее оказания продолжают расти, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что благодаря применению малоинвазивных методик сокращается срок пребывания пациента в больнице.

Высокотехнологичная медпомощь оказывается в 32 городских стационарах по 20 профилям. В прошлом году её получили свыше 129 тысяч человек. А всего по Москве – больше 200 тысяч человек, из них 15 тысяч детей рассказал Собянин, добавив, что это в шесть раз превышает показатели 2010 года

Новые методы лечения применяются в травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии и педиатрии. В прошлом году с использованием робототехники было выполнено более 4 тысяч операций, что в два раза больше, чем в 2024 году.

По словам мэра Москвы, в столичных стационарах продолжается обновление тяжелой медицинской техники: приобретено 278 единиц магнитно-резонансные и компьютерные томографов, рентгеновских диагностических аппаратов, ангиографов и УЗИ.