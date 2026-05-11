Москва11 мая Вести.Московские врачи рассказали ИС "Вести", как искусственный интеллект (ИИ) помогает им в выполнении рутинных задач.

После того как столичные поликлиники и больницы отказались от бумажного документооборота, объем цифровых данных значительно вырос. ИИ — это 60 сервисов, которые постоянно дополняют новыми функциями. В частности, цифровой помощник может описывать диагноз подробнее, точнее и быстрее. Для сравнения, еще недавно врач за восемь часов мог просмотреть около 40 снимков, теперь эта цифра перевалила за сотню.

Раз технологии ИИ так продвинулись, раз они позволяют нам в самых разных отраслях жизни что-то выполнять, улучшать, изменять, почему бы их не применить в здравоохранении для того, чтобы механистические функции переложить на ИИ, а врач бы занимался сложной дифференциальной диагностикой, общением с пациентом и выполнял то, что свойственно человеческому разуму? считает Антон Владимирский, замдиректора по научной работе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), доктор медицинских наук

Ежегодно в Москве проводят миллионы лучевых исследований — это компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Каждый сервис ИИ запрограммирован под ту или иную патологию.

Всегда фокус был на образованиях в различных и органах грудной клетки, головного мозга и брюшной полости — это всегда есть, было и будет. Но, тем не менее, важна и морфометрия, выполнение стандартных измерений для того, чтобы снизить рутинную работу врача заявил Юрий Васильев, главный врач Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

Если при измерении аорты цифровой помощник увидит, что она сильно расширена, он подсветит это место ярким цветом, чтобы обратить внимание врача и вовремя оказать помощь пациенту.

О внедрении цифровых технологий в систему столичного здравоохранения рассказал Сергей Собянин. По его словам, на базе цифровой платформы ЕМИАС разрабатываются и внедряются десятки сервисов. Они помогают медикам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения.