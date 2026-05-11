В Москве за 15 лет вдвое выросло число спасенных пациентов с инфарктом миокарда

Москва11 мая Вести.Благодаря комплексному подходу к лечению сердечно-сосудистых заболеваний число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве увеличилось более чем в два раза за 15 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За 15 лет число спасенных пациентов с инфарктом миокарда увеличилось более чем в два раза, а смертность от инсульта снизилась на 15% написал Сергей Собянин

Система включает эффективную маршрутизацию, использование современного оборудования (закуплено более 6 тысяч единиц за три года) и искусственного интеллекта, комплексную реабилитацию и обеспечение бесплатными лекарственными препаратами. Отмечается, что увеличилось количество тромбоэкстракций и процедур тромболиза.

Среднее время от поступления больного в стационар до введения инструмента в инфаркт‑связанную артерию соответствует общепринятым международным стандартам, а ангиопластика со стентированием становится основным методом лечения для большинства пациентов.

Смертность от инсульта снизилась на 15 процентов, отметил Сергей Собянин. В Москве созданы единые инфарктная и инсультная сети на базе многопрофильных стационаров.