Соцказначейство упростило оформление выплат для более чем 5 миллионов москвичей

Москва22 апр Вести.Практически сто процентов социально значимых услуг в Москве переведены в электронный вид и стали доступны в любое время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря созданию социального казначейства оформление поддержки стало проще для более чем пяти миллионов жителей города.

Ведомство было создано больше двух лет назад, чтобы в рамках одного учреждения обеспечивался полный цикл всех необходимых услуг написал Собянин

Ключевым элементом работы стала единая информационная система, которая позволяет оперативно обрабатывать заявления, поступающие от горожан.

Сроки обработки обращений сократились до 6 рабочих дней, а сроки зачисления денежных средств на счета - до 2 дней. Отказ от бумажных личных дел позволил значительно сэкономить ресурсы.