В центре имени Боткина рассказали о преимуществах гибридной операционной Центр Боткина: гибридная операционная позволяет проводить сразу ряд вмешательств

Москва2 мая Вести.Оснащение флагманского центра экстренной помощи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина позволяет оперативно проводить сразу ряд разноплановых вмешательств. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель главного врача по ургентной помощи Юрий Баринов.

По его словам, преимущества гибридной операционной обеспечивают эффективность, когда счет идет на минуты.

Интервенционный хирург, используя ангиограф, может останавливать кровотечение в селезенке. Нейрохирург может одновременно оперировать на головном мозге, а эндоскопист - одновременно проводить эндоскопию и остановку кровотечения какой-нибудь острой язвы на фоне травмы рассказал Баринов

В столице примерно каждого второго пациента бригады скорой медицинской помощи привозят во флагманские центры экстренной помощи. Они организованы на базе шести городских стационаров.

Ранее директор ММНКЦ имени Боткина Алексей Шабунин заявил, что руководителю медицинского учреждения критически важно совмещать административную работу с врачебной практикой.