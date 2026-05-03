Москва3 мая Вести.Унифицированные стандарты в оказании экстренной помощи пациентам обеспечивают единый подход в различных стационарах. Об этом ИС "Вести" рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Мы [НИИ Склифосовского] имеем непосредственное отношение к рождению самой службы [экстренной помощи]. Стандарты такой скорой помощи были созданы при участии института и при участии других стационаров, которые работают на экстренную медицину. Это было сделано для того, чтобы была унифицированная помощь. Чтобы пациентам в разных центрах оказывался одинаковый объем помощи, диагностики, и подходы были идентичны сказал он

Петриков указал, что в НИИ Склифосовского реализуется симбиоз научной, клинической деятельности и образования.

Мы все время работаем над тем, чтобы у нас было много научных исследований. И чтобы все эти разработки, которые мы делаем, внедрялись в практическую медицину. Поэтому идет неразрывная связь между наукой и клиникой. Связка всех этих направлений позволяет все время разрабатывать что-то новое. И это новое дает какое-то движение всей медицинской науке и клинической практике добавил он

Ранее в НИИ Склифосовского впервые в России вживили протез напрямую в бедренную кость. Заведующий научным отделением травматологии Института Алексей Файн в интервью ИС "Вести" рассказал, что планируется масштабировать это исследование.