В НИИ Склифосовского рассказали, как COVID повлиял на работу врачей Глава НИИ Склифосовского Петриков: COVID привел к перегруппировке сил медиков

Москва3 мая Вести.Пандемия коронавирусной инфекции 2020-2023 гг. повлияла на работу в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил ИС "Вести" директор медучреждения Сергей Петриков.

COVID сделал нас более гибкими в плане принятия решений и перегруппировки сил. Когда ты живешь в зоне комфорта, то сложно сделать какие-то новые изменения, поскольку для этого коллектив должен выйти из зоны комфорта. И тогда [в период пандемии] коллектив из зоны комфорта вышел полностью. И это позволило нам очень быстро принимать решения по изменениям сообщил он

В частности, на базе НИИ были развернуты в экстренном порядке реанимационные площади, а также госпитальные отделения.

Естественно, все это потребовало быстрых изменений и осознания ситуации. И COVID дал нам большую коммуникацию между отделениями, потому что нужны были усиленные бригады, практически двойной состав врачей и медсестер должен был работать. Сошлись разные отделения реанимационные, которые иногда на большой территории вообще не пересекаются. А тут все друг друга узнали и поделились своими компетенциями. В принципе, COVID приучил нас очень быстро реагировать на какие-то изменения, быстро собираться, группироваться и перестраиваться сказал он

Ранее Петриков рассказал, что в 2025 году закладка первого камня фундамента нового корпуса НИИ Склифосовского стала одним из самых значимых событий в жизни медучреждения.