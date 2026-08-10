Москва10 авг Вести.Врачи забили тревогу, узнав о новых последствиях пандемии COVID-19, которые проявились только сегодня. И на этот раз речь идет не о легких, а о суставах. В последние годы первичная заболеваемость остеоартрозом в России выросла на 18%. МК.RU поговорил об этом с врачом высшей категории, хирургом-ортопедом-травматологом Павлом Семиченковым.

Когда в 2020 году мир накрыла пандемия, мы все думали, что главная угроза — это вирус, дыхательная недостаточность и нагрузка на врачей реанимации. Мы, ортопеды, тогда оказались на втором плане. Но сегодня, спустя несколько лет, я отчетливо вижу: ковид оставил серьезные последствия. Я говорю о суставах и волне артрозов, которые наблюдаются сегодня рассказывает доктор Семиченков

Главным врагом при этом специалист называет называет не сам вирус. Физическую активность многих людей в дни пандемии изменили удаленная работа, закрытые фитнес-клубы, отмененные прогулки и привычка решать все вопросы, не вставая с дивана. Вместе с этим у многих появился лишний вес.

Коленный сустав — это сложный биомеханический узел, который рассчитан на определенную нагрузку. Каждый лишний килограмм массы тела увеличивает нагрузку на коленные суставы при ходьбе в несколько раз. Поэтому, набрав пять килограммов, человек заставляет свои колени работать с существенно большей нагрузкой каждый день объясняет эксперт

По его словам, самый коварный фактор - сочетание лишнего веса и малоподвижности. Когда мы мало двигаемся, меняется работа мышц, ухудшается состояние тканей вокруг сустава, нарушается нормальная механика движения. Хрящ постепенно теряет свои свойства. А сверху на него продолжает давить дополнительный вес.

Развитие остеоартроз - это медленный процесс. Сначала появляется легкий хруст. Потом неприятные ощущения при подъеме по лестнице. Потом колено начинает болеть после долгой прогулки. Возникает так называемая стартовая боль - первые шаги после сна или долгого сидения даются тяжелее, чем последующие.

Чаще всего у пациентов 35–45 лет в анамнезе есть один и тот же период: в 2020–2021 годах они резко снизили физическую активность, набрали вес, а затем попытались вернуться к прежнему образу жизни. И вот тут-то и возникла проблема. Человек наконец решил заняться собой. Приобрел абонемент в фитнес-клуб, начал бегать, много ходить, ездить на велосипеде. А суставы вдруг ответили не благодарностью, а болью говорит Семиченков

Эксперт предполагает, что у части пациентов мог сработать и дополнительный фактор — воспалительные и сосудистые последствия перенесенной инфекции. Сам вирус SARS-CoV-2, по некоторым данным, тоже способен влиять на сосудистый эндотелий и запускать воспалительные процессы.

Я вижу пациентов, у которых суставные проблемы начали прогрессировать необычно быстро после перенесенной инфекции. Поэтому я бы говорил о возможном сочетании нескольких факторов: гиподинамии, лишнего веса и системных последствий самого заболевания считает врач

Самое неприятное в этой истории заключается в том, что в запущенных случаях многим приходится прибегать к эндопротезированию - хирургической замене поврежденного сустава искусственным. И это уже совсем другая история про месяцы возвращения к нормальной жизни.