Москва5 авг Вести.Новый малоизученный вирус Бурбон в первую очередь поражает костный мозг человека и ослабляет его иммунитет. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Его комментарий имеется в распоряжении ИС "Вести".

Вирус Бурбон впервые был выявлен в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас в США. Позднее в ряде других регионов страны медики зафиксировали еще несколько случаев заболевания, а недавно симптомы обнаружили у пациента из Нью-Йорка. По словам ученого, единственным подтвержденным переносчиком Бурбона является иксодовый клещ, с меньшей вероятностью – азиатский длинноногий клещ. Примечательно, что оба вида распространены преимущественно в США. Каким именно способом происходит заражение – воздушно-капельным, контактным или через пищу – неизвестно.

Малоизученным до сих пор также остается механизм действия вируса Бурбон на организм человека. Клинические данные указывают на то, что его главная цель – костный мозг, где он нарушает процессы деления клеток.

Это приводит к двум ключевым проявлениям. Во-первых, значительно снижается число лейкоцитов – белых кровяных телец, – без них иммунная защита ослабевает, делая организм уязвимым для вторичных инфекций. А, во-вторых, сокращается количество тромбоцитов – клеток, которые склеиваются друг с другом, закрывая раны и порезы, – их отсутствие повышает риск кровотечений. Кроме того, болезнь может привести к печеночной недостаточности, так как поражает клетки этого органа пояснил Литвинов

Симптомы Бурбона неспецифичны. На начальном этапе болезнь можно перепутать с обычной вирусной инфекциейц или гриппом: у пациентов начинается лихорадка, сильно болит голова, ломит тело, у них очень выражена слабость и утомляемость, может быть тошнота и кожная сыпь. Все эти симптомы также могут проявляться при вирусах Хартленд, Оз, Тогото и болезни Лайма – у них схожие механизмы передачи и клиническая картина.

Ключевыми признаками, которые могут заподозрить врачи, становятся значительное снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в анализе крови, что указывает на поражение костного мозга и ослабление иммунитета. Инкубационный период, по имеющимся данным, составляет несколько дней, а острая фаза длится около двух недель. Но есть и исключения, как в случае с последним заболевшим пациентом из Нью-Йорка, – у него симптомы длились в течение пяти лет добавил ученый

По его словам, главная опасность вируса заключается в том, что он оставляет организм беззащитным перед вторичными бактериальными инфекциями. Также при Бурбоне повышается риск внутренних кровотечений. В случаях тяжелого течения болезни может развиться инфекционно-токсический шок и печеночно-почечная недостаточность, что может привести к летальному исходу.