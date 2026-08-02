Москва2 авгВести.В Соединенных Штатах выявлен первый случай инфицирования вирусом, против которого не существует вакцины. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Речь идет о вирусе бурбон, передающийся при укусе собачьего клеща. Его название происходит от округа Бурбон в штате Канзас, где он был впервые обнаружен в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых скончались.
Как отмечает телеканал, врачи допускают, что другие случаи заражения просто не были выявлены. Редкий вирус, связанный с укусом клеща, против которого нет вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йоркеговорится в сообщении
Телеканал также перечислил основные симптомы вируса. Это температура, утомляемость, раздражение на коже, головная боль, тошнота и ломота в теле. Его нелегко выявить даже врачам из-за отсутствия специальных анализов, отмечает телеканал.
Компания Stony Brook Medicine выразила обеспокоенность ситуацией с распространением собачьих клещей. Профессор Луис Маркос из этой организации указал на высокую численность этих паразитов на северо‑востоке США, включая Нью‑Йорк. Он отметил, что проявления инфекции, связанной с вирусом, сложно дифференцировать от других клещевых заболеваний. При этом собачий клещ отличается агрессивностью и встречается уже в 20 штатах Америки.
Ранее стало известно, что американский гражданин заразился вирусом Эбола во время работы в Демократической Республике Конго (ДРК). Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, агентство Минздрава США), ведомство совместно с работодателем заболевшего, федеральными структурами США и службами здравоохранения делает все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.