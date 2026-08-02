В США зафиксирован первый случай заражения вирусом, от которого нет вакцины

В Нью-Йорке выявлен первый случай заражения редким вирусом Бурбон В США зафиксирован первый случай заражения вирусом, от которого нет вакцины

Москва2 авг Вести.В Соединенных Штатах выявлен первый случай инфицирования вирусом, против которого не существует вакцины. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идет о вирусе бурбон, передающийся при укусе собачьего клеща. Его название происходит от округа Бурбон в штате Канзас, где он был впервые обнаружен в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых скончались.

Как отмечает телеканал, врачи допускают, что другие случаи заражения просто не были выявлены. Редкий вирус, связанный с укусом клеща, против которого нет вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йорке говорится в сообщении

Телеканал также перечислил основные симптомы вируса. Это температура, утомляемость, раздражение на коже, головная боль, тошнота и ломота в теле. Его нелегко выявить даже врачам из-за отсутствия специальных анализов, отмечает телеканал.

Компания Stony Brook Medicine выразила обеспокоенность ситуацией с распространением собачьих клещей. Профессор Луис Маркос из этой организации указал на высокую численность этих паразитов на северо‑востоке США, включая Нью‑Йорк. Он отметил, что проявления инфекции, связанной с вирусом, сложно дифференцировать от других клещевых заболеваний. При этом собачий клещ отличается агрессивностью и встречается уже в 20 штатах Америки.

Ранее стало известно, что американский гражданин заразился вирусом Эбола во время работы в Демократической Республике Конго (ДРК). Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, агентство Минздрава США), ведомство совместно с работодателем заболевшего, федеральными структурами США и службами здравоохранения делает все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.