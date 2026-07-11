Еще один гражданин США заразился вирусом Эболы во время работы в ДР Конго

Уже второй гражданин США заразился смертельной лихорадкой Эбола в ДР Конго Еще один гражданин США заразился вирусом Эболы во время работы в ДР Конго

Москва11 июл Вести.Гражданин США заразился вирусом Эбола во время работы в Демократической Республике Конго (ДРК) . Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, агентство Минздрава США - прим. ред.)

CDC располагает информацией о гражданине США, работающем на гуманитарную организацию в Демократической Республике Конго (ДРК), у которого выявлен вирус Бундибугио - один из типов вируса Эбола говорится в сообщении

Как отмечается в сообщении, CDC совместно с работодателем заболевшего, а также с другими федеральными структурами США, службами здравоохранения и партнерскими организациями в ДРК работает над тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Для этого ведомство помогает устанавливать круг лиц, контактировавших с пациентом, и оценивает риски, чтобы определить тех, кто мог подвергнуться наибольшей опасности заражения.

Заболевший - уже второй американец, заболевший Эболой в ДР Конго с начала года. Первым был 39-летний мужчина, который полностью выздоровел на лечении в Германии.

Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго унесла жизни уже 492 человек.