Москва1 июн Вести.Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола на территории Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до 282. Эти данные содержатся в обновленном отчете, который был опубликован Министерством здравоохранения страны.

Согласно документу, эпицентром вспышки остается провинция Итури, где зафиксировано 264 случая. В провинции Северное Киву выявлено 15 случаев, а в Южном Киву — три.

По состоянию на вечер 31 мая в ДР Конго и граничащей с ней Угандой зарегистрировано 43 смертельных случая, связанные с заражением Эболой. Сообщалось, что еще 238 пациентов продолжают лечение. Кроме того, отмечено два случая выздоровления.

Вспышка лихорадки Эбола была официально объявлена в ДРК 15 мая. Несмотря на закрытие границ, вскоре эпидемия распространилась на соседнюю Уганду. Из-за вспышки лихорадки Эбола африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в двух названных странах.

Лихорадка Эбола — вирусное заболевание, которое отличает высокая смертность. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболеванию подвержен человек, некоторые приматы и парнокопытные животные. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.