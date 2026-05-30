Москва30 мая Вести.Скорость распространения текущей вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) беспрецедентна, заявил замдиректора по операциям международной гуманитарной организации "Врачи без границ" Алан Гонсалес.

Никогда прежде при вспышках Эболы не фиксировалось такого количества случаев заражения спустя столь короткое время после официального объявления о начале эпидемии заявил Гонсалес в ходе визита в город Буниа гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса

Как отметил эксперт, через две недели обстановка по-прежнему вызывает серьезные опасения, а принимаемые меры не поспевают за распространением болезни.

Ежедневно сообщается о новых случаях заболевания, однако сотни образцов остаются непроверенными… В то же время серьезные ограничения, включая закрытие границ и аэропортов, продолжают задерживать доставку жизненно важных медикаментов, гуманитарной помощи и специализированного персонала заметил он

На этом фоне "Врачи без границ" требует срочно увеличить масштабы тестирования, усилить международную медицинскую и гуманитарную помощь, а также гарантировать свободный доступ в регионы, пострадавшие от эпидемии.

ВОЗ объявила ситуацию с Эболой в ДР Конго и Уганде чрезвычайной, представляющей угрозу для других государств. Согласно последним данным, 221 человек скончался при подозрении на эту болезнь.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок. Специфического противовирусного лечения не существует. Терапия направлена на поддержание жизненно важных функций и устранение симптомов. Разработаны несколько вакцин, три из которых - российские.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.