Москва25 мая Вести.Количество смертей, наступивших, предположительно, из-за Эболы в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 220 и продолжит расти. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети Х.

По его данным, в настоящее время в ДР Конго официально подтвержден 101 случай заболевания, включая 10 случаев смерти​​​.

Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев и 220 предполагаемых летальных исходов говорится в его сообщении

По его словам, в соседней Уганде установлено два дополнительных случая заболевания среди медработников, а общее число случаев заболевания достигло семи.

Гебрейесус проинформировал о продолжении "наращивания мер реагирования". 26 мая он собирается прибыть в ДР Конго.

Вирус Эбола - возбудитель тяжелого инфекционного заболевания, известного как геморрагическая лихорадка Эбола или эболавирусная инфекция. Вирус первоначально циркулирует среди диких зверей, а затем распространяется среди людей. Передача вируса людям происходит при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями заболевшего человека, а также через загрязненные предметы. Первые симптомы: лихорадка, мышечные спазмы, головная боль, боль в горле. В ряде случаев возникают внутренние и внешние кровотечения. Для профилактики рекомендуется соблюдать личную гигиену; избегать контактов с людьми, имеющими симптомы, мышечные боли и сыпь; не прикасаться к биологическим жидкостям; не взаимодействовать с дикими животными, главным образом приматами и летучими мышами.