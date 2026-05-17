Роспотребнадзор рассказал, есть ли риск распространения лихорадки Эбола в России Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки Эбола в РФ отсутствует

Москва17 мая Вести.В Роспотребнадзоре полагают, что на данный момент в России нет риска распространения лихорадки Эбола. Соответствующее сообщение размещено на канале ведомства в мессенджере МАХ.

В материале сказано, что специалисты ведомства в круглосуточном режиме отслеживают международную эпидемиологическую обстановку. Так, в провинции Итури в ДР Конго зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом Эбола​​​. Установлено 246 "подозрительных случаев", 65 пациентов скончались.

Уточняется, что ведомство сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга и исследования опасных инфекционных заболеваний, в том числе геморрагических лихорадок Эбола, Ласса и Марбург.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба.