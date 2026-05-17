Распространение Эболы в Африке признано чрезвычайной ситуацией мирового масштаба ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за Эболы в ДР Конго и Уганде

Москва17 мая Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Соответствующее сообщение, которое распространила организация, приводит ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками… настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение говорится в заявлении ВОЗ

В организации вместе с тем подчеркнули, что речь идет не о пандемии, а об эпидемии.

Отмечается, что текущая ситуация характеризуется высокой неопределенностью относительно точного числа заболевших, а также географического распространения вируса.

16 мая агентство Associated Press со ссылкой на ВОЗ сообщило о смерти по меньшей мере 80 человек в результате новой вспышки Эболы в районах Монгбвалу и Рвампара в провинции Итури, расположенной на востоке ДР Конго. За день до этого было зафиксировано 65 смертей.

Первой жертвой стала медсестра из Буниа, которая скончалась несколько дней назад. У нее был обнаружен вирус Бундибугио — менее смертоносный, чем другие штаммы Эболы.

15 и 16 мая в столице Уганды — городе Кампала — были выявлены два подтвержденных случая этого вируса у людей, прибывших из ДРК, один из которых спровоцировал летальный исход.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), в свою очередь, объявил о почти 250 новых случаях заражения этой лихорадкой, из которых 8 подтверждены лабораторно.

Особую тревогу у специалистов вызывает отличие выявленного штамма от заирского, который был причиной 15 из 16 предыдущих вспышек Эболы в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой болезни.

Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго (ДРК). Самая масштабная вспышка была зафиксирована в 2014–2016 годах в Западной Африке и охватила Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Тогда число погибших превысило 11 тысяч человек.

Вирус Эбола передается человеку от диких животных. Начальные симптомы включают лихорадку, мышечные боли, головную боль и боль в горле. В дальнейшем развиваются нарушения работы почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения.