В Уганде началась "гражданская война" между группами шимпанзе В Уганде дикие шимпанзе ведут междоусобные войны

Москва17 апр Вести.Уникальное сообщество шимпанзе в угандийском лесу Нгого, насчитывающее более 200 особей, оказалось на грани "гражданской войны". Как сообщает Science, животные, ранее мирно сосуществовавшие, разделились на две враждующие фракции, которые устраивают жестокие стычки и преследования.

Исследователи отмечают, что конфликт начался в 2015 году, когда Западная группа шимпанзе начала систематически атаковать Центральную группу. За прошедшее десятилетие жертвами агрессии стали 24 особи из Центральной группы, а еще 14 пропали без вести.

Ученые, наблюдающие за приматами, называют происходящее "гражданской войной", подчеркивая беспрецедентный уровень насилия между животными, долгое время жившими как единое сообщество.