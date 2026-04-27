AFP: свыше 40 человек погибли в Чаде в результате столкновения общин

Конфликт общин из-за воды в Чаде унес жизни более 40 человек AFP: свыше 40 человек погибли в Чаде в результате столкновения общин

Москва27 апр Вести.Не менее 42 человек стали жертвами столкновения общин на востоке Чада, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) cо ссылкой на представителя правительства в регионе Брахима Иссу Гальмайе.

Отмечается, что в регионе Вади-Фира у двух семей возник спор из-за колодца. После этого вспыхнул конфликт, в результате которого "погибли по меньшей мере 42 человека".

На востоке африканской страны часто происходят межобщинные конфликты из-за споров о земле, скоте и водных ресурсах. Согласно сведениям неправительственной организации International Crisis Group, в период с 2021 по 2024 год подобные конфликты привели к гибели свыше 1 тыс. человек и ранениям около 2 тыс.

В прошлом году в столице Чада произошел инцидент, связанный с нападением на президентский дворец. Группа вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства. Предполагается, что это были боевики из террористической организации "Боко Харам", деятельность которой запрещена на территории России.

Ранее сообщалось, что в Мали обострились атаки вооруженных формирований на позиции правительственных сил. Радикальные исламисты убили министра обороны Мали Садио Камару и несколько членов его семьи. В боях на стороне правительственных войск принимает участие "Африканский корпус" Вооруженных сил России.