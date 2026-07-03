При захвате боевиками города Ам-Дафок в ЦАР погибли 28 человек

Боевики захватили приграничный город Ам-Дафок в ЦАР, погибли 28 человек При захвате боевиками города Ам-Дафок в ЦАР погибли 28 человек

Москва3 июл Вести.Вооруженные боевики захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике (ЦАР), находящийся на границе с Суданом, погибли не менее 28 человек, сообщает радио Ndeke Luka.

Нападение произошло 30 июня, город находится под контролем боевиков и отрезан от столицы ЦАР Банги​​​.

Многие жители покинули свои дома в поисках убежища на базе миротворцев МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР, действующая с 2014 года).

Один из местных жителей, укрывшийся на базе, заявил, что боевики пересекают границу с Суданом, чтобы добраться до Ам-Дафока. Затем боевики уходят, но вновь возвращаются, чтобы совершать зверства.

Между тем 15 из 28 убитых боевиками человек уже похоронены местными жителями, а город полностью разрушен, разграблены запасы проса и медикаментов, заявил беженец.

В 2023 году в Судане началась гражданская война между Вооруженными силами Судана (ВСС) под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР). Боевые действия привели к тому, что суданское население начало бежать через границу в соседнюю ЦАР.

Война в Судане усугубила и без того тяжелую обстановку в слабо контролируемых северных районах ЦАР. В ЦАР орудуют собственные вооруженные формирования, антиправительственные повстанческие группировки и различные ополчения.

Главной антиправительственной силой в ЦАР выступает "Коалиция патриотов за перемены" (КПК). Эта группировка создана бывшим президентом страны Франсуа Бозизе с целью свержения нынешнего руководства страны.

В приграничном районе Дарфур, где расположен Ам-Дафок, действуют коалиции боевиков и трансграничные группировки, одной из которых является "Народный фронт за возрождение ЦАР".