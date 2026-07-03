Москва3 июлВести.Вооруженные боевики захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике (ЦАР), находящийся на границе с Суданом, погибли не менее 28 человек, сообщает радио Ndeke Luka.
Нападение произошло 30 июня, город находится под контролем боевиков и отрезан от столицы ЦАР Банги.
Многие жители покинули свои дома в поисках убежища на базе миротворцев МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР, действующая с 2014 года).
Один из местных жителей, укрывшийся на базе, заявил, что боевики пересекают границу с Суданом, чтобы добраться до Ам-Дафока. Затем боевики уходят, но вновь возвращаются, чтобы совершать зверства.
Между тем 15 из 28 убитых боевиками человек уже похоронены местными жителями, а город полностью разрушен, разграблены запасы проса и медикаментов, заявил беженец.
В 2023 году в Судане началась гражданская война между Вооруженными силами Судана (ВСС) под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР). Боевые действия привели к тому, что суданское население начало бежать через границу в соседнюю ЦАР.
Война в Судане усугубила и без того тяжелую обстановку в слабо контролируемых северных районах ЦАР. В ЦАР орудуют собственные вооруженные формирования, антиправительственные повстанческие группировки и различные ополчения.
Главной антиправительственной силой в ЦАР выступает "Коалиция патриотов за перемены" (КПК). Эта группировка создана бывшим президентом страны Франсуа Бозизе с целью свержения нынешнего руководства страны.
В приграничном районе Дарфур, где расположен Ам-Дафок, действуют коалиции боевиков и трансграничные группировки, одной из которых является "Народный фронт за возрождение ЦАР".