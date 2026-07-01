Москва31 июлВести.По меньшей мере семь мигрантов погибли, пытаясь вплавь достичь испанского анклава Сеута, расположенного на севере Африки, сообщает агентство EFE.
В материале указывается, что инцидент произошел на фоне беспрецедентного притока мигрантов в регион.
По данным правоохранительных органов, за минувшую неделю более полутора тысяч переселенцев из Марокко смогли добрались до Сеуты, используя как морские, так и сухопутные маршруты.
Резкий всплеск числа прибывающих связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко. Таким образом, теперь каждый случай пересечения границы требует индивидуального рассмотрения.
По информации агентства, тысячи африканских мигрантов недавно прорвали пограничные заграждения с Сеутой. С целью сдерживания миграционного потока на южную границу была направлена Гражданская гвардия.
Сеута - автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Это полуанклав, который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой — со Средиземным морем.
Ранее сообщалось, что сеутские власти попросили правительство Испании закрыть границу с Марокко в связи со вспышкой нелегальной миграции.