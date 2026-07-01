У границы испанской Сеуты утонули семь беженцев при попытке добраться до анклава

Семь мигрантов погибли при попытке добраться до испанской Сеуты У границы испанской Сеуты утонули семь беженцев при попытке добраться до анклава

Москва31 июл Вести.По меньшей мере семь мигрантов погибли, пытаясь вплавь достичь испанского анклава Сеута, расположенного на севере Африки, сообщает агентство EFE.

В материале указывается, что инцидент произошел на фоне беспрецедентного притока мигрантов в регион.

По данным правоохранительных органов, за минувшую неделю более полутора тысяч переселенцев из Марокко смогли добрались до Сеуты, используя как морские, так и сухопутные маршруты.

Резкий всплеск числа прибывающих связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко. Таким образом, теперь каждый случай пересечения границы требует индивидуального рассмотрения.

По информации агентства, тысячи африканских мигрантов недавно прорвали пограничные заграждения с Сеутой. С целью сдерживания миграционного потока на южную границу была направлена Гражданская гвардия.

Сеута - автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Это полуанклав, который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой — со Средиземным морем.

Ранее сообщалось, что сеутские власти попросили правительство Испании закрыть границу с Марокко в связи со вспышкой нелегальной миграции.