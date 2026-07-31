При попытке добраться до испанской Сеуты погибли не менее 18 мигрантов

В Марокко пресекли попытки массового проникновения в автономный город Мелилья При попытке добраться до испанской Сеуты погибли не менее 18 мигрантов

Москва31 июл Вести.От 15 до 18 человек погибли, пытаясь доплыть до расположенного на северном побережье Африки испанского автономного города Сеута. Эти цифры приводят агентство EFE и газета El Pais соответственно.

Согласно данным EFE, которое ссылается на источники в полиции, в четверг, 30 июля, возле побережья были найдены тела 15 человек, предположительно пытавшихся вплавь попасть с территории Марокко в Сеуту.

Гражданская гвардия Сеуты за последние часы обнаружила тела еще шести человек. Таким образом общее число погибших … достигло 15 говорится в материале агентства

По информации издания, тела доставили в подразделение гражданской гвардии для проведения вскрытия и установления причин смерти. По предварительной версии, по меньшей мере семь человек утонули, пытаясь добраться до побережья испанского города.

В свою очередь, газета El Pais, также ссылаясь на правоохранителей, пишет по меньшей мере о 18 утонувших.

В редакции допустили рост количества погибших и найденных у побережья тел.

Марокканский новостной портал Hespress сообщил, что силы безопасности королевства пресекли несколько попыток массового проникновения в автономный испанский город Мелилья, также расположенный на африканском побережье Средиземного моря.

Источники портала рассказали о попытках десятков молодых людей штурмом взять пограничный переход Бени-Ансар, ведущий в Мелилью, чтобы попасть на его территорию.

В районе ЧП была объявлена тревога. Для предотвращения нелегального перехода границы потребовалось вмешательство сил безопасности. Власти распорядились усилить мониторинг обстановки в зоне пограничного перехода и на прилегающей к нему территории.

Правоохранители продолжают мероприятия по восстановлению спокойствия в районе Бени-Ансар сказано в материале Hespress

В последние дни расположенный на северном побережье Африки испанский город Сеута столкнулся с ростом числа мигрантов, которые стремятся попасть в него из Марокко вплавь и пешком​​​. Для сдерживания миграционного потока на южную границу направили подразделения Гражданской гвардии (жандармерию).

В течение 30 июля в соседний с Сеутой марокканский город Фнидк, также известный как Кастильехос, прибыли тысячи человек. Силы безопасности развернули спецоперацию, чтобы не допустить их приближения к пограничному периметру, использовав слезоточивый газ и водометы.

После вмешательства полиции сотни людей начали отходить в центральную часть Фнидка, где большинство из них планируют провести ночь на пятницу, чтобы в дальнейшем снова попытаться пересечь границу.

Агентство EFE передавало, что за последние 10 дней в Сеуту, население которого составляет 85 тысяч человек, прибыли от 1,5 до 2 тысяч мигрантов, что превысило возможности местных служб по их приему и размещению.

Ранее сообщалось, что власти Сеуты попросили испанское правительство закрыть границу с Марокко в связи со вспышкой нелегальной миграции.