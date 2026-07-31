Москва31 июлВести.От 15 до 18 человек погибли, пытаясь доплыть до расположенного на северном побережье Африки испанского автономного города Сеута. Эти цифры приводят агентство EFE и газета El Pais соответственно.

Согласно данным EFE, которое ссылается на источники в полиции, в четверг, 30 июля, возле побережья были найдены тела 15 человек, предположительно пытавшихся вплавь попасть с территории Марокко в Сеуту.

Гражданская гвардия Сеуты за последние часы обнаружила тела еще шести человек. Таким образом общее число погибших … достигло 15

говорится в материале агентства

По информации издания, тела доставили в подразделение гражданской гвардии для проведения вскрытия и установления причин смерти. По предварительной версии, по меньшей мере семь человек утонули, пытаясь добраться до побережья испанского города.

В свою очередь, газета El Pais, также ссылаясь на правоохранителей, пишет по меньшей мере о 18 утонувших.

В редакции допустили рост количества погибших и найденных у побережья тел.

Марокканский новостной портал Hespress сообщил, что силы безопасности королевства пресекли несколько попыток массового проникновения в автономный испанский город Мелилья, также расположенный на африканском побережье Средиземного моря.

Источники портала рассказали о попытках десятков молодых людей штурмом взять пограничный переход Бени-Ансар, ведущий в Мелилью, чтобы попасть на его территорию.

В районе ЧП была объявлена тревога. Для предотвращения нелегального перехода границы потребовалось вмешательство сил безопасности. Власти распорядились усилить мониторинг обстановки в зоне пограничного перехода и на прилегающей к нему территории.

Правоохранители продолжают мероприятия по восстановлению спокойствия в районе Бени-Ансар

сказано в материале Hespress

В последние дни расположенный на северном побережье Африки испанский город Сеута столкнулся с ростом числа мигрантов, которые стремятся попасть в него из Марокко вплавь и пешком​​​. Для сдерживания миграционного потока на южную границу направили подразделения Гражданской гвардии (жандармерию).

В течение 30 июля в соседний с Сеутой марокканский город Фнидк, также известный как Кастильехос, прибыли тысячи человек. Силы безопасности развернули спецоперацию, чтобы не допустить их приближения к пограничному периметру, использовав слезоточивый газ и водометы.

После вмешательства полиции сотни людей начали отходить в центральную часть Фнидка, где большинство из них планируют провести ночь на пятницу, чтобы в дальнейшем снова попытаться пересечь границу.

Агентство EFE передавало, что за последние 10 дней в Сеуту, население которого составляет 85 тысяч человек, прибыли от 1,5 до 2 тысяч мигрантов, что превысило возможности местных служб по их приему и размещению.

Ранее сообщалось, что власти Сеуты попросили испанское правительство закрыть границу с Марокко в связи со вспышкой нелегальной миграции.