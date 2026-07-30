В Испании признали, что ситуация с мигрантами в Сеуте вышла из-под контроля

Ситуация с мигрантами в испанской Сеуте вышла из-под контроля В Испании признали, что ситуация с мигрантами в Сеуте вышла из-под контроля

Москва30 июл Вести.Ситуация в испанском автономном городе Сеута, куда в течение последней недели по морю попали более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля. Об этом заявили в профсоюзе Национальной полиции Испании (JUPOL).

Профсоюз в связи с этим призвал испанское правительство принять решительные меры, в частности, в срочном порядке усилить подразделения полиции.

Ситуация в Сеуте полностью вышла из-под контроля. Профсоюз... уже несколько дней бьет тревогу по поводу серьезного кризиса, назревающего в этом автономном городе. К сожалению, сегодня наши опасения подтвердились: Марокко фактически сняло запрет на выезд в сторону Сеуты говорится в заявлении JUPOL, опубликованном в соцсети X

Позже в испанском МВД заявили, что Испания и Марокко договорились принять меры по скорейшей передаче лиц, которые незаконно прибыли в Сеуту.

Ранее СМИ писали, что власти Сеуты попросили правительство Испании закрыть границу с Марокко в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Как сообщало агентство Europa Press, за семь дней более 1,5 тысячи человек вплавь добрались до Сеуты из Марокко.

Сеута, расположенная на северном побережье Африки, имеет статус автономного города Испании. Из-за своего географического положения миграционная проблема является для города одной из основных.