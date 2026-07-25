RTVE: в Испании более 60 тыс. человек покинули дома из-за пожаров

Из-за пожаров в Испании эвакуировали более 60 тыс. человек RTVE: в Испании более 60 тыс. человек покинули дома из-за пожаров

Москва25 июл Вести.Более 60 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила, сообщает RTVE.

По данным телерадиокомпании, огонь уже охватил около 20 тыс. гектаров.

По информации RTVE, эвакуация затронула около 50 тыс. жителей Мадридского региона и 13 тыс. человек в Авиле. Пожары продвигаются в сторону Эль-Эскориаля, поэтому военное подразделение по чрезвычайным ситуациям UME занимается защитой этого района.

Главной угрозой остается возможное объединение очагов возгорания в Мадриде и Авиле. Пока этого не произошло. При этом ожидаемое ослабление ветра, рост влажности и снижение температуры могут помочь пожарным сдержать огонь.

Жителей ряда муниципалитетов к западу от Мадрида эвакуировали. Еще в трех населенных пунктах людям предписано не выходить из домов. В регионе открыли 14 пунктов временного размещения, где находятся более 2 тыс. человек.

25 июля в Испанию должны прибыть четыре пожарных самолета из Греции и Италии. Их направили после активации механизма гражданской защиты Евросоюза.

Ранее испанское правительство запросило помощь ЕС в борьбе с лесными пожарами. По всей стране сохраняется крайне высокий уровень пожарной опасности.

10 июля Bloomberg со ссылкой на местные власти сообщил, что крупный лесной пожар в южной испанской провинции Альмерия унес жизни как минимум 11 человек.