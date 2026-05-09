Москва9 маяВести.В Республике Хакасия отправят в соседнюю Тыву группировку пожарной службы для оказания помощи в тушении лесных возгораний. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик.
Площадь пожаров в Тыве достигла 3 000 квадратных метров. Всего там действуют 8 лесных пожаров.
Главой Хакасии принято решение направить группировку парашютно-десантной пожарной службы на территорию лесного фонда Республики Тува в рамках стабилизации критической лесопожарной обстановкинаписал Бученик в MAX
Он отметил, что в соседний регион было направлено 12 специалистов.