Власти Хакасии направят в Тыву пожарную службу для тушения лесных пожаров

В Республике Тыва площадь лесных пожаров превысила 3 000 кв. метров Власти Хакасии направят в Тыву пожарную службу для тушения лесных пожаров

Москва9 мая Вести.В Республике Хакасия отправят в соседнюю Тыву группировку пожарной службы для оказания помощи в тушении лесных возгораний. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик.

Площадь пожаров в Тыве достигла 3 000 квадратных метров. Всего там действуют 8 лесных пожаров.

Главой Хакасии принято решение направить группировку парашютно-десантной пожарной службы на территорию лесного фонда Республики Тува в рамках стабилизации критической лесопожарной обстановки написал Бученик в MAX

Он отметил, что в соседний регион было направлено 12 специалистов.