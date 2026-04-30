Москва30 апрВести.В Бурятии удалось локализовать крупный лесной пожар на площади 200 га. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.
На утро 30 апреля работы по тушению в Закаменском районе продолжаются на площади 200 га, пожар локализован. С огнем сражается 101 человекуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Как пояснил глава агентства Сергей Борошноев, тушение огня проходит в труднодоступной местности, где нет водоемов, а людей и воду доставляют с помощью вертолета. Согласно прогнозу, пожар ликвидируют в самое ближайшее время.