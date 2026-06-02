Москва2 июн Вести.За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара, один из которых произошел из-за обрыва линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает республиканское Агентство лесного хозяйства.

По оперативным данным, на утро 2 июня возгорание в Иволгинском районе, возникшее по вине человека, ликвидировано на малой площади 0,05 га. Работы по тушению в Прибайкальском районе продолжаются на площади 0,01 га уточняется в Telegram-канале ведомства

В Агентстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В настоящее время в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.