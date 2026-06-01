В Бурятии ликвидированы все лесные пожары Лесные пожары ликвидированы в Бурятии

Москва1 июн Вести.В Бурятии ликвидированы все выявленные лесные пожары на общей площади 383 га. Об этом сообщает республиканское Агентство лесного хозяйства.

За минувшие сутки в лесах республики пожары не обнаружены. По оперативным данным, на утро 1 июня ликвидированы 3 возгорания в Баунтовском эвенкийском районе на общей площади 383 га уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время возгораний на территории лесного фонда республики нет.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.