Четыре лесных пожара на площади 2,1 га потушили за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае потушили лесные пожары на более чем 2,1 тыс. га за сутки Четыре лесных пожара на площади 2,1 га потушили за сутки в Хабаровском крае

Москва26 мая Вести.Четыре лесных пожара, общая площадь которых составила 2 113,3 га, потушили за прошедшие сутки в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона в мессенджере МАХ.

За вчерашний день ликвидировано 4 лесных пожара на площади 2 113,3 га отметили в пресс-службе

Всего в пяти муниципалитетах края зарегистрировано 17 пожаров, шесть из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 27 666 га. В тушении задействован 331 специалист и 49 единиц техники.