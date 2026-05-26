Москва26 маяВести.Четыре лесных пожара, общая площадь которых составила 2 113,3 га, потушили за прошедшие сутки в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона в мессенджере МАХ.
За вчерашний день ликвидировано 4 лесных пожара на площади 2 113,3 гаотметили в пресс-службе
Всего в пяти муниципалитетах края зарегистрировано 17 пожаров, шесть из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 27 666 га. В тушении задействован 331 специалист и 49 единиц техники.