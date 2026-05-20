Лесные пожары в Хабаровском крае распространились на почти на 7 тыс. га В Хабаровском крае действуют 10 лесных пожаров

Москва20 мая Вести.В Хабаровском крае действует 10 лесных пожаров, а их общая площадь превысила 7 тыс. га. Об этом говорится в сводке регионального Министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 7222 га. Все очаги находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики, угрозы не представляют уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

К ликвидации возгораний привлечены 153 специалиста и 23 единицы техники.