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Природные пожары в Приморье охватили более 1 тыс. га

Площадь природных пожаров в Приморье превысила 1 тыс. га Природные пожары в Приморье охватили более 1 тыс. га

Москва30 апр Вести.Площадь природных пожаров в Приморском крае достигла 1383 га, 31 возгорание из 32 уже ликвидированы. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

По данным ведомства, единственный лесной пожар на площади 500 га действует в Михайловском муниципальном округе.

На фоне роста дневных температур и порывов ветра в отдельных районах Приморья растет класс пожарной опасности (КПО). В 13 муниципалитетах южных и центральных округов объявлен 3 (средний) КПО, средний по краю – 2 (малый) говорится в Telegram-канале министерства

Ранее в приморском МЧС предупредили, что в Лазовском округе в период с 30 апреля по 3 мая прогнозируется высокий класс пожарной опасности.