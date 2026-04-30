Москва30 апрВести.Площадь природных пожаров в Приморском крае достигла 1383 га, 31 возгорание из 32 уже ликвидированы. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.
По данным ведомства, единственный лесной пожар на площади 500 га действует в Михайловском муниципальном округе.
На фоне роста дневных температур и порывов ветра в отдельных районах Приморья растет класс пожарной опасности (КПО). В 13 муниципалитетах южных и центральных округов объявлен 3 (средний) КПО, средний по краю – 2 (малый)говорится в Telegram-канале министерства
Ранее в приморском МЧС предупредили, что в Лазовском округе в период с 30 апреля по 3 мая прогнозируется высокий класс пожарной опасности.