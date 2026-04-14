В Приморье за сутки потушили 19 пожаров

Москва14 апр Вести.Спасатели в Приморском крае 13 апреля устранили 19 возгораний в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале краевого Минприроды.

Уточняется, что одно возгорание на 120 га продолжает действовать в Тернейском муниципальном округе.

Причиной возгораний почти во всех случаях является деятельность человека. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность напомнили в министерстве

Всего спасатели смогли потушить 12 лесных и 7 ландшафтных пожаров. В общей сложности огнем были охвачены 409,2 га территории.