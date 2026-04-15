Москва15 апрВести.Минприроды Приморского края сообщило об устранении 26 пожаров в регионе за сутки. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале ведомства.
Лесопожарная обстановка в Приморье за 14 апреля: 26 пожаров на 855,8 гектара. Все возгорания потушеныуказано в сообщении
Уточняется, что 13 пожаров были зафиксированы на землях лесного фонда. Их общая площадь составила 386,3 га. Еще 12 получили статус ландшафтных – они охватили 460 га территории.
Кроме того, в Минприроды Приморья подтвердили возгорание на участке земель Министерства обороны. Устранение пожара обеспечили сотрудники "Оборонлеса".