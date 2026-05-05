Москва5 маяВести.В Приморском крае за прошедшие сутки было зарегистрировано 35 природных пожаров, охвативших в общей сложности 2 227 га. В их тушении участвовали свыше 400 пожарных, сообщили в пресс-службе регионального Министерства ГОЧС.
За прошедшие сутки зарегистрировано 35 природных пожаров общей площадью 2 227 гектаров. В тушении принимали участие 403 огнеборцаговорится в сообщении
По данным ведомства, на сегодняшний день зафиксировано четыре новых возгорания, два из которых перешли с предыдущих суток.
Общая площадь действующих пожаров составляет 85 га, к их ликвидации привлечен 41 человек.