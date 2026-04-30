Москва30 апр Вести.В Лазовском округе Приморского края в период с 30 апреля по 3 мая прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

По информации Примгидромета, в период с 30 апреля по 3 мая в континентальной части Лазовского округа ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

МЧС рекомендует отказаться от походов в лес и разведения костров, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не сжигать мусор и сухую растительность.