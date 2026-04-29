Москва29 апрВести.Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в ближайшие дни в СЗФО и Сибири, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Что касается высокой, местами чрезвычайной пожарной опасности, это юг Псковской области. А также Сибирь, где антициклон удерживает сухую и теплую погоду, - Томская область, Новосибирская и Тывасказала Макарова
Она пояснила, что пожарная опасность - это состояние атмосферы, при котором возникающие пожары могут развиваться.
Ранее синоптик предупредила москвичей о капризной майской погоде в столице. 1 мая в столице ожидается до плюс 10 градусов, на следующий день - до плюс 15.