Синоптик Макарова: высокая пожарная опасность прогнозируется в СЗФО и Сибири

В ближайшие дни в Сибири и СЗФО ожидается высокая пожарная опасность Синоптик Макарова: высокая пожарная опасность прогнозируется в СЗФО и Сибири

Москва29 апр Вести.Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в ближайшие дни в СЗФО и Сибири, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Что касается высокой, местами чрезвычайной пожарной опасности, это юг Псковской области. А также Сибирь, где антициклон удерживает сухую и теплую погоду, - Томская область, Новосибирская и Тыва сказала Макарова

Она пояснила, что пожарная опасность - это состояние атмосферы, при котором возникающие пожары могут развиваться.

Ранее синоптик предупредила москвичей о капризной майской погоде в столице. 1 мая в столице ожидается до плюс 10 градусов, на следующий день - до плюс 15.