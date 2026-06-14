Высокая пожароопасность сохраняется в отдельных районах Подмосковья МЧС Подмосковья предупреждает о высокой пожароопасности

Москва14 июн Вести.В отдельных районах Московской области 14 июня сохранится высокая пожароопасность, сообщает подмосковный главк МЧС.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях основано на прогнозе Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

14 июня в отдельных районах Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса говорится в публикации ведомства в MAX

Спасатели призывают соблюдать бдительность, осторожность и правила безопасности.