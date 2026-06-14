Москва14 июнВести.В отдельных районах Московской области 14 июня сохранится высокая пожароопасность, сообщает подмосковный главк МЧС.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях основано на прогнозе Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
14 июня в отдельных районах Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 классаговорится в публикации ведомства в MAX
Спасатели призывают соблюдать бдительность, осторожность и правила безопасности.