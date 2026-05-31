МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области до утра 1 июня

Москва31 мая Вести.В Московской области в ближайший час ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до 10 часов утра 1 июня. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Внимание: неблагоприятные метеорологические явления… В ближайший час с сохранением до 10 часов 1 июня местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 м говорится в публикации ГУ МЧС на платформе MAX

Ведомство настоятельно рекомендует гражданам проявлять внимательность и осмотрительность, а также не пренебрегать мерами предосторожности.

При возникновении экстренной ситуации следует звонить по телефону 112. В МЧС призывают не паниковать и сохранять спокойствие.