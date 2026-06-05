Москва5 июн Вести.В Сибири ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит +30 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его прогнозу, температурный режим будет выходить за привычные климатические рамки в большинстве регионов Европейской России. Исключением будет только Урал.

Уже сегодня температурный режим в большинстве регионов Европейской России окажется теплее нежели положено по климату. Например, в Средней полосе и на северо-западе днем +22...27. Еще одна зона аномального перегрева будет наблюдаться в Сибири, где столбики термометров дотянутся до +26...+31. При этом жителей Урала ждет совсем не летняя погода, здесь максимальная температура не превысит +18...+23. Это связано в первую очередь с плотностью дождевой облачности. В ближайшие дни самые интенсивные осадки как раз ожидаются на склонах Уральских гор, местами в сумме к исходу воскресенья здесь выпадет свыше половины июньского объема влаги. На Русской равнине небольшие ливни и грозы будут носить локальный характер, и прогнозируются преимущественно в западной части региона рассказал Заводченков

Он добавил, что в Сибири вероятность осадков минимальна, поэтому полуденный зной в регионе будет быстро усиливаться.

Например, в Красноярске будет преобладать солнечная и сухая погода, и уже к субботе дневная температура в городе повысится с сегодняшних +26 до +29...+31, это примерно на 10 градусов жарче положенного. И только на следующей неделе во вторник над Енисеем могут появиться грозовые тучи, и станет немного свежее пояснил Заводченков

Ранее кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко предупредила, что комаров в Новосибирской области и соседних регионах будет много и активность их сохранится, предположительно, до середины сентября.