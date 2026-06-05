Ученый Кириенко: комаров в Сибири этим летом будет много

Ученый предупредил о высокой численности комаров в Сибири на все лето Ученый Кириенко: комаров в Сибири этим летом будет много

Москва5 июн Вести.Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко в беседе с РИА Новости рассказала, что комаров в Новосибирской области и соседних регионах будет не только много, но и долго — возможно, до середины сентября.

В начале июня местные жители сообщили о настоящем нашествии насекомых, которых заметно больше обычного.

Мало того, что их много, — их будет еще и продолжительно много в течение всего лета. Обычно мы видим, что проходит полтора месяца, и их становится меньше, а сейчас, скорее всего, июнь, июль и август, возможно, первая половина сентября тоже будут с достаточными значениями численности комаров пояснила ученый

Из-за холодной погоды во второй половине мая сезон комаров временно сдвинулся, а теперь с приходом тепла насекомые активно вылетают. Поля и луговины заполнены водой, где развивалось первое поколение после зимовки.

"Они вылетели, сейчас отложат яйца. А теплолюбивые виды, если будет жарко, могут давать до четырёх поколений в году. Поэтому мало приятного", — отметила Кириенко.

Она добавила, что погодные условия весны 2026 года с большим количеством влаги оказались максимально благоприятными для комаров.