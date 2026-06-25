Нашествие комаров и мошек зафиксировали в Сибири и на Ямале

Регионы России атаковали полчища комаров и мошек Нашествие комаров и мошек зафиксировали в Сибири и на Ямале

Москва25 июн Вести.Пришедшая в Сибирь и на Ямал жара стала новым испытанием для регионов, переживших сильнейшее весеннее половодье. Теперь местные жители спасаются от полчищ комаров и мошек, наиболее плотных у водоемов и в лесах, сообщает KP.ru.

Отмечается, что особенно сильно от мошек пострадала Томская область. Одна из местных жительниц пожаловалась в соцсетях, что они с мужем хотели устроить пикник, но машину облепили насекомые, и она побоялась даже выходить из салона, поэтому "пришлось сразу же уехать".

Жители Ямала и Новосибирской области также массово жалуются на комаров. Новосибирец Виталий рассказал, что в парке у речки на них с женой набросилась туча комаров, укусы были настолько болезненными, что у супруги на руке появились синяки.

Ученые связывают нашествие с погодными аномалиями. Энтомолог Юрий Юрченко из Института систематики и экологии животных СО РАН пояснил, что теплая зима и обильное таяние снега создали идеальные условия: множество временных водоемов и луж стали средой для развития личинок. Особенно тяжелая ситуация, как отмечается, складывается в районах, прилегающих к болотам, лесам и непроточным водоемам.

Ежегодно происходит некоторое наращивание численности. В этом году и, вероятно, в 2027-м будет именно пик количества комаров. Особенно сильно численность выросла в районах, где долго держались высокие грунтовые воды сказал Юрченко

Пик активности комаров традиционно приходится на июнь и начало июля, после чего их численность должна снизиться под влиянием либо ливней, либо засухи. Однако расслабляться сибирякам пока рано: во второй половине лета регион может ожидать новая напасть — мокрецы, чей сезон обычно стартует в середине июля и длится почти до осени.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о смертельных болезнях, переносимых комарами.